Premier League

PL : Brighton accroche Tottenham, Crystal Palace s’impose à West Ham

Par Chemssdine Belgacem
2 min.
tottenham @Maxppp
terminé - 16:00 Brighton 2 Tottenham 2
terminé - 16:00 Wolverhampton 1 Leeds 3
terminé - 16:00 West Ham 1 Crystal Palace 2
terminé - 16:00 Burnley 1 Nottingham 1

Ce samedi, le traditionnel du samedi après-midi nous offrait quatre rencontres. Auteur d’un bon début de saison, Tottenham pouvait s’offrir un quatrième succès en championnat en cas de victoire à Brighton. Finalement, les hommes de Thomas Frank ont payé un mauvais début de rencontre. Alors que Yankuba Minteh a ouvert le score rapidement pour les Seagulls (8e), Yasin Ayari a doublé la mise à la demi-heure de jeu. Et alors que Richarlison a réduit l’écart en fin de premier acte, les Londoniens ont réussi à égaliser en fin de rencontre grâce au but contre son camp de Jan Paul Van Hecke (81e). Un nul qui permet néanmoins aux Spurs de rester, provisoirement, deuxièmes. En difficulté depuis des mois, West Ham confirme son mauvais début de saison.

CANAL+ Foot
FIN DE MATCH FOLLE ! TOTTENHAM ÉGALISE 🤩

Il reste moins de 10 minutes à jouer... 😬

#BHATOT | #PremierLeague
Face à Crystal Palace, les coéquipiers de Jarrod Bowen se sont encore inclinés à domicile. Malgré l’égalisation de l’ailier anglais en début de seconde période (1-1, 49e) après l’ouverture du score de Jean-Philippe Mateta (37e), Palace est allé chercher la victoire grâce à la belle reprise de volée de Tyrick Mitchell (1-2, 68e). West Ham s’enfonce à la 18e place. De son côté, Leeds se donne de l’air avec son deuxième succès de la saison, cette fois sur la pelouse de Wolverhampton, bon dernier de Premier League. Pour finir, Burnley et Nottingham Forest se neutralisent et Ange Postecoglou devra encore attendre pour glaner son premier match avec les Trees.

Les résultats des matches de 16h :

Brighton 2-2 Tottenham : Minteh (8e), Ayari (31e) / Richarlison (43e), Van Hecke (c.s.c, 82e)
Burnley 1-1 Nottingham Forest : Anthony (20e) / Williams (2e)
West Ham 1-2 Crystal Palace : Bowen (49e) / Mateta (37e), Mitchell (68e)
Wolwerhampton 1-3 Leeds : Krejci (8e) / Calvert-Levin (31e), Stach (39e), Okafor (45e)

