Barça : les premiers mots de Joan Garcia

Mercredi, le FC Barcelone a annoncé l’arrivée de Joan Garcia. Le portier de 24 ans a officiellement signé son contrat jusqu’en 2031 ce vendredi. Dans la foulée, il a donné une première interview au site officiel des Culés. L’occasion d’évoquer sa joie de rejoindre un tel club. « Je suis très heureux. J’attendais ce jour avec impatience, et il est enfin arrivé. Je suis très heureux. Je suis ici pour continuer à progresser en tant que gardien et, bien sûr, pour beaucoup gagner, pour réaliser de grandes choses avec le Barça. C’est pour cela que je suis venu, et nous y parviendrons.»

Il a ajouté : «avoir une équipe aussi jeune et composée d’aussi bons joueurs est un projet passionnant. De plus, j’ai la chance de connaître certains d’entre eux. J’ai vraiment hâte de commencer et d’être à leurs côtés. Je me considère comme un gardien courageux, toujours prêt à aider l’équipe en toute situation. Je me considère également comme assez rapide entre les poteaux, doté de bons réflexes, et dans les airs, j’essaie d’apporter ma contribution et d’aider du mieux que je peux.» Il a hâte de jouer dans le Camp Nou rénové. «C’est impressionnant. Nous venons de le voir ici, et j’ai hâte d’y jouer pour la première fois. Je suis sûr que nous verrons beaucoup de victoires dans ce stade», a-t-il conclu.