Énorme coup de théâtre pour Mahdi Camara

Hier, l’OGC Nice a passé une sale soirée. Les Aiglons ont de nouveau été battus 2 à 0 par Benfica en tour préliminaire de l’UEFA Champions League et ont été éliminés de cette compétition. Un coup dur qui n’a pas été le seul hier soir pour l’écurie entraînée par Franck Haise. Alors que Nice s’était entendu avec Mahdi Camara (27 ans), le Brestois a finalement fait volte-face.

Dans la nuit, RMC Sport a révélé qu’il a finalement dit oui au Stade Rennais, entré aussi dans la danse. L’ambitieux projet des Bretons ainsi que le discours du coach Habib Beye ont pesé dans le choix du joueur qui a trouvé un accord avec le SRFC pour un contrat de 4 ans. Brest, de son côté, finalise les négociations autour d’une vente de 8 M€.