Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue 1

Énorme coup de théâtre pour Mahdi Camara

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Mahdi Camara, buteur avec Brest contre Lyon @Maxppp

Hier, l’OGC Nice a passé une sale soirée. Les Aiglons ont de nouveau été battus 2 à 0 par Benfica en tour préliminaire de l’UEFA Champions League et ont été éliminés de cette compétition. Un coup dur qui n’a pas été le seul hier soir pour l’écurie entraînée par Franck Haise. Alors que Nice s’était entendu avec Mahdi Camara (27 ans), le Brestois a finalement fait volte-face.

La suite après cette publicité

Dans la nuit, RMC Sport a révélé qu’il a finalement dit oui au Stade Rennais, entré aussi dans la danse. L’ambitieux projet des Bretons ainsi que le discours du coach Habib Beye ont pesé dans le choix du joueur qui a trouvé un accord avec le SRFC pour un contrat de 4 ans. Brest, de son côté, finalise les négociations autour d’une vente de 8 M€.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nice
Rennes
Brest
Mahdi Camara

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nice Logo OGC Nice
Rennes Logo Stade Rennais FC
Brest Logo Brest
Mahdi Camara Mahdi Camara
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier