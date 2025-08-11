Liga
Villarreal - FC Barcelone se jouera à Miami
C’était dans l’air depuis plusieurs mois, c’est désormais bien initié. La Liga souhaite délocaliser un match de championnat à l’étranger et avait déjà choisi la rencontre de la 17e journée entre Villarreal et le FC Barcelone. Et cela se confirme.
Ce match sera délocalisé aux États-Unis du côté de Miami. D’après la COPE, la Fédération Espagnole de Football a validé cette décision et a transmis cette demande à l’UEFA pour une validation définitive par les instances européennes.
