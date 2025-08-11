Menu Rechercher
Villarreal - FC Barcelone se jouera à Miami

Par Aurélien Macedo
1 min.
joan laporta @Maxppp

C’était dans l’air depuis plusieurs mois, c’est désormais bien initié. La Liga souhaite délocaliser un match de championnat à l’étranger et avait déjà choisi la rencontre de la 17e journée entre Villarreal et le FC Barcelone. Et cela se confirme.

El Partidazo de COPE
🎙️ Informa @isaacfouto

🌎 La RFEF traslada a UEFA la solicitud de LaLiga de jugar un partido en Miami

📅 Ese partido sería el @VillarrealCF - @FCBarcelona de la jornada 17 de @LaLiga

📻 #PartidazoCOPE
Ce match sera délocalisé aux États-Unis du côté de Miami. D’après la COPE, la Fédération Espagnole de Football a validé cette décision et a transmis cette demande à l’UEFA pour une validation définitive par les instances européennes.

Pub. le - MAJ le
