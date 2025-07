Le gros troll de Samuel Eto’o à Zlatan Ibrahimovic

Samuel Eto’o (44 ans) n’est pas connu pour avoir la langue dans sa poche. On se souvient notamment d’un passage lunaire où il critiquait la carrière de joueur de Pep Guarduiola sur le plateau de beIN SPORTS. Cette fois-ci, l’ancien attaquant camerounais, désormais président de la Fécafoot, a décidé de troller un autre grand buteur de son époque, Zlatan Ibrahimovic, ainsi que le FC Barcelone.

Samedi, il y a 16 ans jour pour jour, le Barça offrait Samuel Eto’o ainsi que 43 millions d’euros à l’Inter Milan pour s’attacher les services de Zlatan Ibrahimovic. Arrivé à Milan sous les ordres de José Mourinho, l’ex-international des Lions indomptables (118 sélections, 56 buts) a remporté sa seconde Ligue des Champions, après celle obtenue la saison précédente sous les couleurs barcelonaises. Ibrahimovic, de son côté, n’a pas réussi son passage en Catalogne et n’a jamais remporté la C1. Sur Instragam, Eto’o n’a pas manqué de rappeler ce moment à tout le monde, avec une photo de sa présentation chez les Nerazzurri et un cliché de la présentation du Suédois au Barça, et surtout en identifiant le joueur et les clubs. «16 ans déjà…», peut-on lire en légende de la publication.