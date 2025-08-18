Mercato : le prix des n°9 s’envole en Ligue 1 !

Si la Ligue 1 a fait son retour ce week-end, les attaques n’ont pas vraiment été à la fête hormis un spectaculaire Brest-Lille qui a concerné un tiers des buts marqués ce week-end. Avec 19 buts seulement, la L1 s’est offert sa journée la moins prolifique de ces 10 dernières saisons. Un manque de buts qui peut s’expliquer par de nombreux facteurs, mais trouve son sens dans un constat évident à deux semaines de la fin du mercato : de nombreux clubs français n’ont toujours pas trouvé leur numéro 9.

Le Paris FC, par exemple, l’a trouvé samedi avec Willem Geubbels arraché contre 9 M€ plus bonus à Saint-Gall en Suisse. Depuis le début de l’été, le club francilien a cherché la perle rare et a longtemps espéré Matthis Abline avant de rebrousser chemin devant les exigences folles de Waldemar Kita qui réclame 35 M€. Le cas de l’attaquant international espoir tricolore est symptomatique d’un marché des attaquants hors sol avec des prix qui frôlent l’indécence et rarement vu en France depuis de nombreuses années. Si Nantes est dans son bon droit, les Canaris prennent le risque de garder un joueur plus vraiment concerné par le projet nantais et qui a la tête ailleurs.

Le cas Estéban Lepaul est relativement similaire. Cette fois-ci, c’est le Stade Rennais, lui aussi en quête d’un numéro 9 depuis le départ d’Arnaud Kalimuendo à Nottingham Forest, qui s’est mis en tête de recruter le meilleur buteur du SCO en 2024-25 déjà buteur décisif pour l’ouverture de la Ligue 1. Là encore, le club breton s’est heurté aux exigences du président Chabane qui a refusé une offre de 10 M€. Le président du SCO n’en démord pas, il veut au moins le double pour son attaquant, recruté pour 150 000 € à Epinal il y a 18 mois. Si Rennes va revenir à la charge, il va s’activer sur d’autres joueurs, tel que Conrad Harder l’attaquant du Sporting CP ou encore Hamza Igamane qu’il suit depuis un bon moment.

Hamza Igamane, le joli coup de fin de mercato en L1 ?

L’attaquant marocain des Glasgow Rangers, auteur d’une saison remarquable pour sa première saison en Europe (16 buts et 3 offrandes en 46 matches avec la formation écossaise), souhaite jouer en Ligue 1, coûte une quinzaine de millions d’euros, mais n’a toujours pas trouvé preneur malgré un accord verbal avec le LOSC. Le club nordiste n’est d’ailleurs pas revenu à l’offensive. Mais la possibilité de le voir évoluer en Ligue 1 dès le mois de septembre est toujours réelle, car son profil plaît toujours à plusieurs clubs de l’élite. Dans le genre attaquant très demandé, comment ne pas parler de Lucas Stassin. Véritable révélation de la saison passée avec l’ASSE (12 buts et 5 passes décisives), l’attaquant belge plaît lui aussi beaucoup en Ligue 1. Mais les Verts, pourtant redescendus en Ligue 2, ont fermé la porte à double tour et demande une fortune pour le libérer.

Dernier joueur à affoler le mercato, un certain Lassine Sinayoko. Véritable plaque tournante offensive de l’AJA (5 buts et 9 passes décisives en 2024-25), l’attaquant malien de 25 ans, a déjà ouvert son compteur but et de quelle manière face à Lorient pour le seul but de la rencontre. À un an de la fin de son contrat, Sinayoko attise la convoitise. Mais Auxerre refuse toutes les offres concernant le joueur, notamment venu d’Allemagne, mais aussi de Nice qui a proposé 5 M€ + 1 M€ de bonus. Là encore, le club icaunais n’entend pas se laisser faire et réclame bien plus pour laisser filer son attaquant.

Enfin, comment ne pas évoquer le cas du RC Lens qui cherche avec insistance un numéro 9 depuis plusieurs semaines. Après avoir tenté en vain d’attirer le buteur suédois Mathias Damm Kvistgaarden parti finalement à Norwich, le club artésien continue de prospecter. Mais Jean-Louis Leca ne veut pas se précipiter et souhaite prendre son temps pour trouver la recrue idoine. On devrait rapidement en savoir plus, mais rien n’indique que Lens puisse se mêler à la lutte concernant les attaquants cités plus haut…