Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM Ligue 1

Le LOSC jette son dévolu sur Keita Kosugi

Par Hanif Ben Berkane - El-Hadji Loum
1 min.
Keita Kosugi va signer à Lille @Maxppp

Le LOSC veut s’offrir un nouveau renfort pour sa défense. À la recherche d’un latéral gauche depuis plusieurs semaines, la formation lilloise avait déjà recruté Romain Perraud en provenance du Betis. Mais le club nordiste souhaitait ajouter un nouveau profil, et celui du jeune Japonais Keita Kosugi a rapidement retenu son attention. Les Dogues avaient également tenté Kóstas Tsimíkas, le latéral gauche de Liverpool (29 ans).

La suite après cette publicité

Âgé de 19 ans, le joueur a brillé la saison dernière avec le club suédois de Djurgårdens, inscrivant 4 buts et délivrant 3 passes décisives en 38 matches. Son style de jeu a convaincu le LOSC de passer à l’action. Selon nos informations, les discussions vont démarrer.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lille
Keita Kosugi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lille Logo Lille
Keita Kosugi Keita Kosugi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier