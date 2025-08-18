Le LOSC jette son dévolu sur Keita Kosugi

Le LOSC veut s’offrir un nouveau renfort pour sa défense. À la recherche d’un latéral gauche depuis plusieurs semaines, la formation lilloise avait déjà recruté Romain Perraud en provenance du Betis. Mais le club nordiste souhaitait ajouter un nouveau profil, et celui du jeune Japonais Keita Kosugi a rapidement retenu son attention. Les Dogues avaient également tenté Kóstas Tsimíkas, le latéral gauche de Liverpool (29 ans).

Âgé de 19 ans, le joueur a brillé la saison dernière avec le club suédois de Djurgårdens, inscrivant 4 buts et délivrant 3 passes décisives en 38 matches. Son style de jeu a convaincu le LOSC de passer à l’action. Selon nos informations, les discussions vont démarrer.