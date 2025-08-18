Metz-Strasbourg : un pétard explose près d’un ramasseur de balle

Plus de peur que de mal, mais un avertissement pour l’avenir. Le derby de l’Est entre le FC Metz et le RC Strasbourg (0-1), dimanche, à l’occasion de la première journée de Ligue 1, a été brièvement interrompu par un incident dont on aurait pu se passer. Un pétard a explosé près d’un jeune ramasseur de balle. L’explosion, survenue vers la 54e minute, a provoqué une interruption temporaire du match, le délégué de la rencontre demandant alors au speaker du stade Saint-Symphorien d’appeler au calme en tribune.

Le jeune ramasseur, licencié en U15, est apparu choqué par l’explosion et a été pris en charge par la Sécurité civile, avant de reprendre son poste après des examens rassurants. Le match a pu reprendre et se terminer normalement, malgré la menace d’une interruption définitive en cas de nouvel incident. Une enquête est en cours pour comprendre ce qui s’est passé. En geste de soutien, le FC Metz lui a offert un maillot dédicacé par le milieu de terrain Jessy Deminguet.