Fofana ouvre le score pour l’OL à Hambourg

21e : le corner est joué court par les Lyonnais mais Merah se fait subtiliser le ballon par Muheim. Kumbedi revient à grandes enjambées et récupère l’erreur du jeune lyonnais.

20e : gros pressing de Mikautadze sur Heuer Fernandes qui profite à Maitland-Niles et vient gratter un corner.

19e : belle action côté droit de l’OL avc un long une-deux entre Kumbedi et Maitland-Niles. Kumbedi centre vers Mikautadze qui est trop court pour reprendre le ballon.

16e : Fofana percute côté gauche et trouve Merah dans la surface qui se faufile encore entre les défenseurs allemands mais il est repris, au moment de frapper, par un tacle incroyable de Schonlau.

15e : malgré l’ouverture du score, l’OL a toujours autant de difficultés à ressortir avec le ballon. Les Allemands poursuivent avec leur gros pressing.

13e : deux fois, Niakhaté, bien placé, coupe des centres dangereux de Philippe depuis le côté droit.

11e | Fofana ouvre le score pour l’OL (0-1)

Merah se charge du coup franc qu’il a lui-même obtenu. Il le tire en force au premier poteau. La défense allemande se dégage comme elle le peut mais le ballon profite à Fofana dans la surface. L’ailier de l’OL frappe en force du droit et trompe Heuer Fernandes sous les sifflets du public.

10e : Merah se joue de Schonlau côté gauche et vient gratter un bon coup franc pour l’OL.

9e : L’OL réagit avec une action confuse dans la surface allemande avec une percussion de Merah après une bonne passe de Tolisso. Dans la surface, le jeune lyonnais est repris par Torunarigha.

8e | Descamps sauve déjà l’OL

Les Lyonnais sont dans le dur dans ce début de match. Nouvelle récupération haute de Muheim côté gauche qui entre dans la surface et sert Capaldo en retrait. Entrée de surface, axe gauche, le milieu du HSV frappe au sol et au premier poteau. Descamps se couche bien et concède le corner.

7e : les Lyonnais n’arrivent pas à jouer dans le camp adverse alors que Mata allonge loin devant. Mikautadze va presser Soumahoro qui concède la touche.

4e : première frappe du match avec un coup franc joué vite pour Konigsdorffer qui avance sur 20 mètres, pas attaqué par la défense lyonnaise. L’attaquant du HSV en profite pour frapper du droit mais c’est au-dessus.

3e : les Allemands sont haut sur le terrain et perturbent la relance des Lyonnais dans ces premières minutes.

1ère : première erreur de Mata qui profite à Konigsdorffer à gauche qui centre vers Philippe mais c’est Abner qui est le plus prompt à intervenir au point de penalty.

C’est parti à Hambourg !

Les Allemands donnent le coup d’envoi de la rencontre dans un Volksparkstadion déjà très chaud et très bien rempli.

14h59 | les joueurs sont sur la pelouse

Le coup d’envoi est imminent à Hambourg puisque les joueurs sont prêts sur la pelouse allemande.

14h52 | Un match en 2x60 minutes

Format un peu spécial pour cette rencontre, les deux mi-temps dureront 60 minutes et non 45. Chaque mi-temps sera divisé en deux périodes de 30 minutes avec une pause fraîcheur au milieu. L’occasion pour les entraîneurs de voir tous leurs joueurs.

14h45 | Hambourg, sept ans après

Après sept années loin de la Bundesliga, Hambourg, club allemand mythique, retrouve l’élite. Emmenée par Merlin Polzin, l’équipe visera le maintien cette saison et pour cela, Yussuf Poulsen est arrivé cet été comme le Français Rayan Philippe ou encore Nicolas Capaldo. En revanche, les Allemands ont perdu Ludovit Reis, plaque tournante au milieu, parti à Bruges.

14h40 | le XI d’Hambourg : le Français Rayan Philippe titulaire

Merlin Pozlin, l’entraîneur du HSV, devrait faire évoluer son équipe en 5-2-3 ou 3-4-3 selon les phases de jeu. On retrouve l’ancien messin à droite de la défense William Mikelbrencis notamment. Au milieu, Capaldo effectue sa première après son arrivée de Salzbourg et devant, sur l’aile droite, le Français Rayan Philippe est titulaire.

Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Soumahoro, Schonlau, Torunarigha, Muheim - Remberg, Capaldo - Philippe, Konigsdorffer, Dompé

14h35 | L’OL avec son maillot extérieur

14h25 | Le niveau va s’élever

Ce début de préparation n’a pas été bon pour l’OL. Les hommes de Fonseca sont toujours invaincus mais les signaux envoyés sont très moyens jusque-là. Ils sont venus à bout de Villefranche (N1, 1-0) grâce à un penalty de Tolisso et ont été sévèrement chahutés par Molenbeek, mercredi, club ami mais de D2 belge (0-0). Aujourd’hui, face à Hambourg, tout juste promu en Bundesliga, le niveau risque de considérablement s’élever même si les Allemands ont perdu deux de leurs trois premiers matches de préparation.

14h20| le XI de l’OL : le jeune Merah titulaire au milieu, Fofana et Maitland-Niles en soutien de Mikautadze

Pour cette rencontre, Paulo Fonseca aligne probablement son meilleur onze à disposition. Descamps débute dans la cage puisque Perri est sur le départ. Kumbedi, Mata, Niakhaté et Abner forment la défense. Merah accompagne Tessmann et Tolisso dans l’entrejeu alors que devant, Mikautadze est soutenu par Maitland-Niles et Fofana.

14h15 | L’OL toujours dans l’inconnu

Dans ce contexte économique toujours très compliqué, avec une relégation éviter de peu, l’OL voit son effectif être chamboulé. Lucas Perri est en instance de départ pour Leeds et Jordan Veretout a récemment quitté le Rhône. Afonso Moreira, ailier gauche, et Ruben Kluivert, défenseur, sont arrivés pour compenser les quelques manques mais l’effectif est encore amené à être chamboulé puisque Descamps ou encore Matic devraient rapidement quitter le club.

Bonjour à toutes et à tous

Bienvenue sur FM pour suivre en DIRECT commenté la rencontre amicale entre Hambourg et l’Olympique Lyonnais. Le coup d’envoi sera donné à 15h00 sur le terrain des Allemands, le Volksparkstadion.