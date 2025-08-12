L’OL met la main sur Adam Karabec !

Le mercato de l’Olympique Lyonnais a décidément pris un accent tchèque. Après avoir recruté il y a quelques jours Pavel Sulc, le milieu offensif du Viktoria Plzen, le club rhodanien a bouclé l’arrivée d’un autre joueur venant de Tchéquie avec Adam Karabec (22 ans). Le milieu offensif arrive directement du Sparta Prague.

La suite après cette publicité

Formé au sein du club de la capitale tchèque où il compte 141 matches disputés, ce polyvalent offensif capable de jouer sur l’aile droite avait passé la dernière saison en prêt du côté d’Hambourg. Une expérience intéressante où il avait aidé le Dino à remonter en Bundesliga grâce à ses 3 buts et 8 offrandes en 141 rencontres.

Adam Karabec prêté à l’OL

Très précoce et appelé en sélection tchèque à tout juste 17 ans sans pour autant faire ses débuts, Adam Karabec compte 29 capes en U21 avec qui il a disputé le dernier Euro cet été. L’Olympique Lyonnais a donc pris le pari pour lui faire passer un cap avec un prêt avec une option d’achat de 3,5M€.

La suite après cette publicité

«L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée d’Adam Karabec, en provenance du Sparta Prague, dans le cadre d’un prêt payant de 0,3M€ jusqu’au 30 juin 2026. Ce prêt s’accompagne d’une option d’achat fixée à 3,5M€, assortie de bonus pouvant atteindre 0,8M€, ainsi qu’un intéressement complémentaire de 15 % sur une éventuelle revente future», annonce le club rhodanien dans un communiqué.