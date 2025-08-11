Menu Rechercher
Commenter 16
Ligue 1

OL : Matthieu Louis-Jean tire un premier bilan du mercato

Par Valentin Feuillette
1 min.
Mathieu Louis Jean dans les tribunes du Roazhon Park pour Rennes-OL @Maxppp

Interrogé par L’Equipe, Matthieu Louis-Jean a tenu à analyser le mercato de l’OL, qui doit encore être garni d’autres recrues : «l’équipe progresse, donc on est contents. Avec les arrivées de Tyler (Morton) et Pavel (Sulc), on est passés à la vitesse supérieure et ça va continuer. Ils s’intègrent très bien au groupe car on a aussi travaillé sur la mentalité. On s’est basés sur le projet de jeu du coach et on a travaillé ensemble sur des critères bien particuliers par rapport à ses besoins, détaille ainsi le directeur technique. On a des restrictions de la DNCG qui nous contraignent beaucoup et nous obligent à y aller piano piano, mais aujourd’hui on est dans la trajectoire qu’on avait définie au départ. Mais on est Lyon donc on se doit d’être ambitieux, assure Louis-Jean. Ça ne veut pas dire parler de Ligue des champions, mais ça veut dire faire mieux que la saison dernière».

La suite après cette publicité

Dans la suite de son entretien, le directeur de l’OL a également confirmé l’arrivée prochaine du gardien, Dominik Grief : «on est dans les derniers détails avec Majorque et on a la volonté qu’il nous rejoigne au plus vite». Malgré une masse salariale réduite, passant de 160 à 55 M€, les Gones ont su travailler pour attirer des profils intéressants.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier