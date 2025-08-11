OL : Matthieu Louis-Jean tire un premier bilan du mercato

Interrogé par L’Equipe, Matthieu Louis-Jean a tenu à analyser le mercato de l’OL, qui doit encore être garni d’autres recrues : «l’équipe progresse, donc on est contents. Avec les arrivées de Tyler (Morton) et Pavel (Sulc), on est passés à la vitesse supérieure et ça va continuer. Ils s’intègrent très bien au groupe car on a aussi travaillé sur la mentalité. On s’est basés sur le projet de jeu du coach et on a travaillé ensemble sur des critères bien particuliers par rapport à ses besoins, détaille ainsi le directeur technique. On a des restrictions de la DNCG qui nous contraignent beaucoup et nous obligent à y aller piano piano, mais aujourd’hui on est dans la trajectoire qu’on avait définie au départ. Mais on est Lyon donc on se doit d’être ambitieux, assure Louis-Jean. Ça ne veut pas dire parler de Ligue des champions, mais ça veut dire faire mieux que la saison dernière».

Dans la suite de son entretien, le directeur de l’OL a également confirmé l’arrivée prochaine du gardien, Dominik Grief : «on est dans les derniers détails avec Majorque et on a la volonté qu’il nous rejoigne au plus vite». Malgré une masse salariale réduite, passant de 160 à 55 M€, les Gones ont su travailler pour attirer des profils intéressants.