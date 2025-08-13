Luis Enrique fait enrager Gennaro Gattuso

Le feuilleton Gianluigi Donnarumma de la part du Paris Saint-Germain fait polémique en Italie, où les fans et les journalistes n’apprécient pas la façon dont le portier de la Nazionale est traité par le club de la capitale. Et c’est aussi le cas de Gennaro Gattuso, comme l’indique La Gazzetta dello Sport.

La suite après cette publicité

« Il n’est pas difficile d’imaginer que le sélectionneur, où qu’il se trouve, ait bondi de rage en apprenant la nouvelle », indique le média transalpin dans ses colonnes, ajoutant que « Gattuso n’aura pas très envie de croiser » son homologue espagnol à Udine à l’occasion de la Supercoupe d’Europe. Bonne ambiance.