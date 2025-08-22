Menu Rechercher
PSG : Fabian Ruiz est satisfait de la victoire face à Nantes

PSG 1-0 Angers

Ce vendredi, le PSG s’est offert un succès important à domicile face à Nantes en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1 (1-0). Une victoire qui porte le sceau de Fabian Ruiz. Titularisé au milieu de terrain, l’Espagnol a inscrit le seul but de la rencontre à la 50e minute de jeu.

Interrogé à l’issue de la rencontre, l’ancien de Naples n’a pas caché sa satisfaction : «c’est un match difficile. Angers a défendu très bas. Cette victoire est importante. Je suis très content pour mon premier but et cette nouvelle victoire.»

