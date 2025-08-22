Ligue 1 : le PSG s’impose logiquement contre Angers

Ce vendredi, le premier match de la deuxième journée de Ligue 1 avait lieu à Paris. Champion d’Europe en titre, le club de la capitale était de retour au Parc des Princes. Et malgré une pelouse en très mauvais état, les Parisiens avaient à cœur de donner du plaisir à leurs supporters en enchaînant avec une deuxième victoire en autant de journées dans l’élite. Vainqueur de Nantes la semaine passée après un match poussif, Paris avait envie de montrer un visage plus inspiré ce vendredi. Pour ce faire, Luis Enrique décidait, à la différence de la semaine passée, de sortir l’artillerie lourde d’entrée. Ainsi, Bradley Barcola, déjà titulaire à Nantes, était, cette fois, associé à Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Derrière, Marquinhos et Willian Pacho reprenaient leurs places aux côtés d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes.

Tout était donc réuni pour que le PSG survole les débats face à une équipe d’Angers qui avait battu le Paris FC la semaine dernière. Que nenni. En cruel manque de rythme comme lors de ses deux dernières sorties face à Tottenham et Nantes, le PSG est apparu amorphe en première période. Face à un Angers structuré et laissant le ballon volontiers à son adversaire, Paris n’a pas eu l’inspiration nécessaire pour se procurer des occasions dangereuses afin d’ouvrir le score. Le club de la capitale a donc essayé de profiter des quelques erreurs angevines. Et sur l’une d’entre elles, M.Leleu, l’arbitre qui a remplacé M.Ben El Hadj après sa blessure au quart d’heure de jeu, a sifflé penalty en faveur des locaux suite à une faute évitable de Courcoul sur Neves. Finalement, Ousmane Dembélé a vu sa tentative puissante fuir le cadre (27e).

Le PSG trouve la faille au retour des vestiaires

Après ce coup du sort, le PSG a encore cherché la faille en vain mais le SCO n’a plus fait la moindre erreur jusqu’à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Franciliens sont revenus avec de meilleures intentions. Plus conquérants et désireux de vite trouver la faille pour éviter le bourbier, les hommes de Luis Enrique ont trouvé la faille sur l’une de leurs premières accélérations. Dangereux en première période (33e), Désiré Doué a pénétré la défense angevine sur la gauche. Son centre a été repoussé par Haris Belkebla et est revenu sur Fabian Ruiz qui a trompé Hervé Koffi d’une frappe croisée du gauche (1-0, 50e). Libérés, les coéquipiers du milieu espagnol ont donc été en maîtrise.

Cherchant à se mettre à l’abri et éviter une mauvaise surprise, Paris a multiplié les offensives stériles et n’a jamais été réellement en mesure d’inscrire un deuxième but. Dans ce match assez soporifique, Angers n’a pas montré non plus une détermination farouche à l’idée de revenir au tableau d’affichage malgré la tentative dangereuse de Belkhdim (68e). Et après deux nouvelles opportunités (78e, 80e), le PSG ne s’est plus rué vers l’attaque et a contrôlé la situation jusqu’au coup de sifflet final. Essoufflé, sans réelle inspiration, mais maîtrisant largement son sujet, comme la semaine dernière à Nantes, le PSG s’octroie cependant une deuxième victoire de rang pour lancer sa saison (1-0). De son côté, Angers, peu inspiré ce soir, s’incline pour la première fois de la saison. La semaine prochaine, Paris se déplace à Toulouse et Angers reçoit Rennes.