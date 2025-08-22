Menu Rechercher
PSG : la pelouse du Parc des Princes est dans un état déplorable

Le Parc des Princes @Maxppp
Le PSG est de retour à la maison. Trois mois après leur dernier match à domicile, les joueurs de Luis Enrique vont enfin rejouer au Parc des Princes ce vendredi soir en ouverture de la 2e journée de Ligue 1 face à Angers. Une fête pour leurs supporters qui s’annoncent nombreux ce vendredi soir. Pour autant, le spectacle sera terni par l’état de la pelouse de l’antre parisien.

En effet, cette dernière est en mauvais état pour la réception du SCO, ce qui dénote avec le billard qu’elle est habituellement. Un état déplorable qui s’explique par les fortes chaleurs qui ont compliqué la bonne pousse de la nouvelle pelouse installée par le PSG cet été. Le problème va être traité dans les prochaines semaines.

