Bundesliga : le Bayern Munich colle 6 buts à Leipzig, Olise, Kane et Diaz en feu
Retour aux affaires plus que réussi pour le Bayern Munich. Six jours après leur sacre en SuperCoupe d’Allemagne contre Stuttgart (2-1), les joueurs de Vincent Kompany ont éparpillé Leipizg dans les grandes largeurs à l’occasion de leur premier match de championnat (6-0). Un véritable tour de force initié par Michael Olise, auteur d’un doublé. Le Français avait lancé les hostilités d’une belle frappe rasante, et de son mauvais pied, le droit (27e, 1-0).
Luis Diaz l’a imité après un relais supersonique avec Kane et Gnabry (32e, 2-0), avant qu’Olise ne s’offre un doublé (42e, 3-0) suite à un super travail de Gnabry, auteur de deux passes décisives ce soir. Harry Kane s’est invité à la fête en mettant au passage Castello Lukeba sur les fesses (64e, 4-0), puis l’Anglais s’est même offert un doublé (74e, 5-0) sur une passe de Luis Diaz, et un triplé au bout d’un superbe rush de Kim-Min Jae (78e, 6-0). L’addition est salée pour Leipzig. Le Bayern Munich monte en puissance.
