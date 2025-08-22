PSG : nouveau rebondissement pour Renato Sanches

Énième rebondissement dans le dossier Renato Sanches. Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2027, le milieu de terrain portugais ne fait pas partie des plans de Luis Enrique. Rentré de son prêt à Benfica, le champion d’Europe 2016 se cherche toujours un club. Annoncé proche du Panathinaïkos mis de Trabzonspor, Sanches devrait bien filer en Grèce.

A Bola annonce un nouveau rebondissement dans l’affaire. Alors que le deal était quasiment bouclé avec les Turcs, le Parisien doit finalement arriver ce vendredi à Athènes pour y passer sa visite médicale. Sans surprise, il s’agit d’un prêt et l’intervention du coach portugais du Pana, Rui Vitoria, a été décisive.