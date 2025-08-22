PSG - Angers SCO : les compositions probables

C’est déjà reparti pour la 2e journée de Ligue 1 avec le champion en titre qui retrouve son Parc des Princes ce vendredi soir face à Angers (20h45). Voilà douze matchs officiels que le PSG n’a pas rejoué devant son public, l’occasion sera belle pour exhiber ses derniers trophées, la Ligue des Champions en guest star. La soirée ne sera pas que feux d’artifice et célébrations. Il y a une rencontre à jouer contre une équipe victorieuse de son premier match face au voisin parisien et les physiques sont encore loin d’être au point avec la reprise tardive de l’entraînement. Ce PSG est probablement davantage prenable aujourd’hui que dans un mois.

Bien sûr, il reste le grandissime favori de l’affrontement à venir. Luis Enrique devrait repartir sur un onze plus classique qu’à Nantes dimanche dernier. Donnarumma est évidemment toujours absent du groupe. On retrouvera Chevalier à la base de ce 4-3-3, protégé par Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés de la défense. En charnière, on pourrait avoir une nouvelle fois la charnière Marquinhos-Pacho associée, après avoir donné sa chance à la paire Zabarnyi-Beraldo. Au milieu, retour aux fondamentaux là aussi avec le trio qui a dominé l’Europe Neves-Vitinha-Ruiz. Le premier cité était suspendu lors de la 1ère journée.

Barcola profite du forfait de Kvaratskhelia

Malgré sa bonne prestation à La Beaujoire et son entrée décisive contre Tottenham, Lee irait s’asseoir sur le banc. Mayulu est lui en phase de reprise et n’est pas convoqué pour ce week-end. Jusqu’à hier, il était le seul forfait. Luis Enrique dispose de tous ses hommes ou presque et peut varier les plaisirs devant. Doué est attendu sur le flanc droit après l’essai Mbaye dimanche dernier. Dembélé reprendra sa place dans l’axe de l’attaque au profit de Ramos et côté gauche, Barcola est pressenti pour démarrer. L’ancien Lyonnais profiterait de l’absence de dernière minute de Kvaratskhelia, en proie à une gêne musculaire.

En face, Alexandre Dujeux devra nécessairement changer sa composition de départ en raison de la suspension de Mouton. Koffi est attendu dans le but, derrière une arrière-garde à cinq avec Raolisoa et Ekomié dans les rôles de pistons, entre une charnière composée d’Arcus, Camara et Lefort. Au milieu, le capitaine Belkebla démarrera avec Belkhdim et Courcoul à ses côtés. Dans ce 5-3-2 du technicien angevin, Cherif devrait quitter son côté gauche pour avoir sa chance dans l’axe en soutien du buteur maison, Estebanl Lepaul, dont le compteur est déjà ouvert. Cela pourrait d’ailleurs être son dernier match, lui qui s’est déjà mis d’accord avec le Stade Rennais.

