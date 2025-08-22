PSG : Luis Enrique veut faire mieux que la saison dernière

Le PSG enchaîne. Malgré des prestations assez poussives, le club de la capitale a enchaîné avec une deuxième victoire de rang en Ligue 1 ce vendredi en battant Angers. Une rencontre maîtrisée par des Parisiens qui ont su marquer sur un coup de billard qui a souri à Fabian Ruiz. N’ayant pas l’occasion de réaliser une vraie préparation estivale avec la Coupe du monde des clubs, le PSG hausse le niveau physique chaque week-end et sera à 100% de ses capacités dans les prochaines semaines, comme l’a expliqué Luis Enrique après la rencontre au micro de Ligue 1+ :

La suite après cette publicité

«C’est un match comme nous nous attendions. Angers sait très bien défendre, face à un bloc bas, c’est dur de trouver des espaces. Je pense qu’on a mérité cette victoire. C’est important de gagner, on commence la saison il y a deux semaines et on est habitués à être au niveau. Il reste du temps pour être à 100%. Non, on doit être à 100% toute la saison. Tous les matches sont importants, tu dois être à 100% à chaque match. Je pense que l’on peut faire mieux que la saison passée, c’est ma motivation. J’essaye de le transmettre à mes joueurs. Il y a beaucoup d’améliorations. Il faut penser à l’avenir et penser à ce que l’on veut gagner pour la suite.»