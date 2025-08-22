Menu Rechercher
Le PSG bat déjà un record !

Par Josué Cassé
Luis Enrique et son staff technique @Maxppp
PSG 1-0 Angers

Tombeur du FC Nantes le week-end dernier, le Paris Saint-Germain a confirmé ce vendredi soir lors de la réception du SCO d’Angers. Sans briller, le club de la capitale, porté par un but de Fabian Ruiz, a finalement empoché les trois points.

Deux rencontres où les Rouge et Bleu ont largement dominé leur adversaire. D’après le statisticien Opta, le PSG est d’ailleurs la première équipe à ne concéder aucun tir cadré lors de ses deux premiers matches d’une saison de Ligue 1. Preuve d’une solidité déjà bien trouvée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
