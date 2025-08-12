L’OL face à l’épineux cas Nemanja Matic

Ces derniers jours, Nemanja Matic brille par son absence. Samedi, le Serbe n’était pas présent lors de la dernière répétition des Gones face à Getafe à Bourgoin-Jallieu à une semaine de la reprise de la Ligue 1. L’ancien joueur de Manchester United a, en revanche, été aperçu jeudi dernier en tribunes à Belgrade lors de la rencontre entre le Partizan et Hibernian. La toile s’est d’ailleurs enflammée puisque certains ont évoqué un possible transfert du footballeur âgé de 37 ans. Selon le média local Sportal, il était seulement l’invité du directeur sportif des Noirs et Blancs, Predrag Mijatović. Pour le moment, il n’y a rien de plus si on se fie à la publication serbe. Et pourtant, il y a des choses à dire sur le cas Matic.

C’est tendu entre Matic et Fonseca

Arrivé à l’OL durant le mercato d’hiver 2024 après un passage express à Rennes, l’expérimenté milieu de terrain a su tirer son équipe vers le haut, participant à la folle remontada des siens au classement sous les ordres de Pierre Sage. Mais la saison dernière, le natif de Vrelo a connu des hauts et des bas, lui qui a été utilisé à 39 reprises toutes compétitions confondues (1 but, 1 assist). Il a parfois été envoyé sur le banc par Paulo Fonseca, arrivé pour succéder à Sage. Cela a été le cas notamment lors des deux rencontres en Europa League face à Manchester United, son ancien club. Ce qu’il n’avait d’ailleurs pas très bien vécu. Il était mécontent de son traitement.

Interrogé à son sujet, Fonseca avait été clair. « Quand les joueurs ne jouent pas, je comprends la frustration. Mais je suis l’entraîneur et je prends les décisions que je pense les meilleures pour l’équipe. J’ai parlé avec lui après le premier match de Manchester. Actuellement, il est bien, il fait une bonne semaine de travail et il est prêt à jouer le prochain match », avait-il avoué, tout en assurant ne pas avoir présenté ses excuses au joueur serbe : « non, j’assume toutes mes décisions.» Comme celle ne de pas forcément compter sur lui cette saison 2025-26. Cela va dans le sens du club, qui a besoin de vendre et de se séparer des gros salaires, comme Matic qui toucherait environ 400 000 euros par mois. Ce qui fait beaucoup pour un élément jugé indésirable ou en tout cas plus indispensable.

Un départ qui arrangerait tout le monde

Le directeur technique Matthieu Louis-Jean, qui a «vu dans la presse qu’il était là-bas (à Belgrade, ndlr)», a fait le point récemment à son sujet : «c’est un joueur qui nous a apporté énormément. Il est arrivé probablement dans la pire période de l’OL. Grâce à lui, on a fait quelque chose d’extraordinaire sur la saison précédente et l’année dernière aussi avec la qualification pour la Ligue Europa. Un coach est arrivé, avec un nouveau projet de jeu mis en place, on est dans une situation où on doit trouver une solution qui soit bien pour tout le monde. On va voir ce qu’il se passe dans les prochains jours.» Ce qui est sûr, c’est que tout le monde cherche une solution pour que l’histoire se termine bien. Mais d’après nos informations, la tension est toujours très forte.

Matic, qui ne supporte plus Fonseca qui l’ignore sportivement, a demandé à sa direction de prendre un peu de recul. Il est agacé et souhaite changer d’air même s’il n’est pas plus pressé que ça. Il reste toutefois à trouver une porte de sortie. Ce mardi, Le Progrès évoque un intérêt venu du Golfe. Comme nos confrères, des sources en Espagne, elles, nous parlent d’un possible rebond à Valence. Ce qui est sûr, c’est que Lyon ne sera pas un obstacle à son départ. Les Gones ne se montreront pas forcément gourmands en ce qui concerne une possible indemnité de transfert à un an de la fin de son contrat. Il reste encore un peu plus de deux semaines de mercato pour que Matic et l’OL trouvent une issue de secours qui lui convienne aussi bien sportivement que financièrement, et qui soit dans un environnement qui soit le meilleur pour ses proches. Affaire à suivre…