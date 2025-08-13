Menu Rechercher
Le clan Donnarumma réagit à l’accord annoncé avec Manchester City

Par Matthieu Margueritte
Gianluigi Donnarumma avec le PSG

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma va-t-il rebondir en Angleterre ? Hier soir, certains médias annonçaient que le portier tenait déjà un accord avec le Manchester City de Pep Guardiola. Interrogé sur cette rumeur, l’agent du futur ex-Parisien, Vincenzo Raiola, a réagi.

« Pour l’instant, nous n’avons conclu aucun accord avec qui que ce soit, il n’y a aucune négociation en cours. Il y a des possibilités en Premier League, mais j’espère que le PSG ne fera pas le malin. Quoi qu’il en soit, il fallait clarifier la situation avec les supporters », a-t-il déclaré dans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport.

