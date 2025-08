L’OL prépare un nouveau coup surprise

Cet été, l’Olympique Lyonnais surprend. En effet, les pensionnaires du Groupama Stadium sont invaincus, eux qui se sont imposés face à Villefranche-Beaujolais, Hambourg et Majorque. Ils ont également concédé le nul (0-0) contre le RWDM Brussels. Ce sera certainement autre chose demain lors de l’amical prévu face au Bayern Munich à l’Allianz Arena. Si tout n’est pas encore parfait, l’équipe chapeautée par Paulo Fonseca a montré des choses intéressantes durant cette préparation, que ce soit offensivement ou défensivement, où l’équipe n’a pas encore encaissé de but. Le tout en ayant perdu de nombreux titulaires.

L’OL veut faire des coups à moindre coût

Pour les remplacer, les Rhodaniens ont déjà misé sur Afonso Moreira, l’ailier supersonique arrivé du Sporting CP, et Ruben Kluivert, défenseur central qui a passé une saison du côté de Casa Pia. Les deux joueurs arrivent du Portugal, où l’OL a recruté un scout qui suit les écuries lusitaniennes et espagnoles. L’idée est de faire d’autres coups du genre comme l’a expliqué Matthieu Louis-Jean lors d’un entretien accordé au Progrès. «Il est sûr que les recrutements hors de prix à l’OL, c’est fini pour un petit moment. On sait que les joueurs expérimentés coûtent plus cher.»

Il a ajouté : «on a dû se réorganiser dans un premier temps au niveau de la cellule de recrutement. On a fait un travail important depuis des mois. On était préparé à plusieurs scénarios. Maintenant, le plan est de recruter différemment, d’être un peu plus créatifs, de prendre un peu plus de risques, et de trouver des joueurs à fort potentiel. Mais on veut trouver cet équilibre qui nous donnera de la performance.» Les pensionnaires du Groupama Stadium visent donc des jeunes joueurs prometteurs. Tyron Morton (22 ans), qui évolue à Liverpool, est ciblé comme l’a révélé la presse anglaise.

Une nouvelle cible en Pologne

Et il n’est pas le seul. Ce vendredi, plusieurs médias polonais, dont Sportowy et Sport 1, assurent que Lyon est intéressé par Jan Ziółkowski. Âgé de 20 ans, ce défenseur central d’1m94 évolue au Legia Varsovie. Un club où il est sous contrat jusqu’au 31 mai 2028. La saison dernière, il a participé à 28 rencontres toutes compétitions confondues, dont 18 dans la peau d’un titulaire. Le temps pour lui de marquer 2 buts et de délivrer 2 passes décisives. Cette saison, il a déjà pris part à 4 matches, dont 2 en tour préliminaire de la Ligue Europa.

Titulaire, il a bluffé son club et les supporters qui voient en lui un futur grand, assure Sport 1. Le média explique que plusieurs clubs étrangers sont séduits par son profil et son potentiel. Deux clubs espagnols, voire un troisième, ainsi qu’un club français, qui est l’OL, suivent son cas avec attention. Le Legia Varsovie ouvrira la porte si une bonne proposition, comprise entre 4 et 6 M€, arrive selon Sportowy. Il reste à savoir si les Gones, qui veulent recruter en priorité un milieu, des éléments offensifs et un gardien, iront plus loin sur ce dossier.