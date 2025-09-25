Ligue Europa, OL : l’étrange pari Ruben Kluivert va passer un sacré test

«Le défenseur central néerlandais s’est engagé avec l’OL jusqu’au 30 juin 2030, pour un montant de 3,78 M€, auquel pourront s’ajouter jusqu’à 0,65M€ de bonus et un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value. Formé à l’Ajax Amsterdam, Ruben Kluivert a débuté sa carrière professionnelle aux Pays-Bas avant de rejoindre le club de Casa Pia, à Lisbonne, à l’été 2024», annonçait fièrement l’Olympique Lyonnais le 26 juillet dernier. Alors que le duo Moussa Niakhaté - Clinton Mata s’était montré fiable et a confirmé en ce début de saison, il fallait un joueur capable d’assurer en l’absence d’un des deux titulaires.

Un rôle que le principal intéressé se voyait en mesure de tenir comme il l’avait confié à OLTV : «je pense que les matchs que j’ai joués m’ont permis de montrer ce dont je suis capable. Le staff ici à l’OL l’a vu, ils m’ont voulu pour ça, pour ce que je peux leur apporter, mais aussi pour ce que je peux encore améliorer. On en a discuté, ils m’ont dit que Lyon était le meilleur endroit pour progresser. Et je le pense aussi. C’est pour ça que je suis ici. (…) C’était important pour moi de partir, d’apprendre à me connaître seul. L’année dernière m’a beaucoup appris. Maintenant, je veux faire encore mieux ici à Lyon.»

Ruben Kluivert se sent bien à l’OL

Formé à Utrecht où il a évolué entre 2018 et 2023 pour 16 matches disputés, il a finalement fait le grand saut ensuite à Dordrecht (22 matches) et à Casa Pia (24 matches) où il a pu s’affirmer comme titulaire. Dans un rôle différent à l’Olympique Lyonnais, il tente de faire sa place. Intéressant en préparation, il a connu trois entrées en Ligue 1 face à Metz (3-0), Marseille (1-0) et Rennes (1-3). Si les deux premiers matches se sont bien passés, son entrée face à Rennes a été catastrophique puisqu’il a été coupable sur les deux derniers buts bretons. Voulant montrer un autre visage ce jeudi face à Utrecht où il est attendu comme titulaire, Ruben Kluivert est content de son début d’aventure lyonnaise comme il l’a confié à ESPN.

«Jai été bien accueilli ici, je me suis tout de suite senti chez moi. Je vis bien ici et Lyon est une ville agréable. C’est un niveau supérieur. Je n’ai pas encore vraiment pu montrer ce dont je suis capable, mais la saison est encore longue. Surtout maintenant qu’on joue tous les trois jours, je suis sûr que j’aurai mon temps de jeu. Quand j’ai vu qu’ils étaient qualifiés, j’ai tout de suite espéré qu’on jouerait à l’extérieur contre Utrecht. Le fait que ce soit notre premier match de Ligue Europa est, bien sûr, fantastique pour moi. Ça va être une belle rencontre. C’est super de revoir mes anciens coéquipiers et les gens qui travaillent là-bas. J’en ai immédiatement appelé quelques-uns pour leur dire de se préparer. Je viens pour gagner, c’est clair.»

Un match important pour la suite de sa saison

Un match spécial pour Ruben Kluivert qui sait qu’il sera attendu au tournant pour l’événement et a hâte de se frotter à ses anciens partenaires comme il l’a confié en conférence de presse : «je suis content de revenir ici. J’étais dans le stade tout à l’heure. Ça me faisait des frissons d’être ici. Jouer une Coupe d’Europe, c’est une première pour moi. J’ai vraiment envie de disputer ce match demain. Je suis prêt pour cela. Je me suis bien préparé. Je suis en forme. Je me sens bien maintenant donc je suis apte à démarrer un match. Je pense que c’est quand le coach m’a dit que j’allais jouer que j’ai eu des frissons. Je veux du temps de jeu pour montrer ce dont je suis capable.»

Et pour cela, Ruben Kluivert ne manquera pas de demander des conseils à son père, le légendaire Patrick Kluivert qui avait brillé au FC Barcelone et avec la sélection néerlandaise : «il a joué contre les meilleurs défenseurs du monde. Quand il m’aide, c’est vraiment sympa, même si ses propos ne sont pas toujours positifs. Mais quand il dit des choses comme "Paolo Maldini a toujours fait comme ça", ça ne peut que me rendre plus fort.» Alors que le début de saison de l’Olympique Lyonnais est brillant avec une 3e place en Ligue 1 et 4 victoires en 5 matches, plusieurs recrues brillent déjà à l’image de Tyler Morton, Adam Karabec ou Pavel Sulc. Encore peu utilisé pour le moment, Ruben Kluivert va devoir montrer qu’il peut être une vraie solution pour une équipe performante mais un peu juste numériquement.