OM : Pierre-Emerick Aubameyang prévient le PSG

Un an après son départ de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang est de retour. L’international gabonais va retrouver la Ligue des Champions, lui qui n’a disputé jusqu’ici "que" cinq campagnes de C1 dans sa carrière. Il retrouvera également le PSG, contre qui il s’était incliné à deux reprises lors de son premier passage marseillais (2-0 et 4-0). En conférence de presse ce vendredi, PEA a affirmé son envie d’aller, cette fois, titiller Paris.

«Quand on veut rivaliser avec les meilleurs, on vise le plus haut. Il faut se donner les moyens de rivaliser avec Paris, et le club se donne les moyens en ce moment pour ça. Retrouver la Ligue des champions au Vélodrome aussi, on ne sait pas ce qu’il peut se passer. Je veux aller le plus loin possible, je ne suis jamais allé plus loin que les quarts de finale mais on verra bien, surtout avec ce nouveau format de la C1, beaucoup de choses sont possibles.»