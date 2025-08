OM : toujours en salle d’attente, Timothy Weah part en stage avec la Juve

Comme révélé sur notre site, l’OM et la Juventus sont toujours à la recherche d’un accord pour le transfert de Timothy Weah. L’Américain, capable d’évoluer indifféremment latéral droit, comme ailier, souhaite absolument rejoindre le club français. Pas plus tard qu’hier, nous vous indiquions que les positions s’étaient rapprochées entre les deux clubs, et des négociations ont actuellement lieu sur le plan salarial.

Le joueur, lui, est toujours en salle d’attente et va participer au stage de pré-saison de la Juventus, en Allemagne. Ce qui ne remet évidemment pas en cause son transfert. Le club italien affrontera la Borussia Dortmund dimanche prochain, puis l’Atalanta six jours plus tard, toujours en amical.