Pierre-Emerick Aubameyang fait son grand retour à l’OM !

Un an après son départ, le voilà déjà de retour. Pierre-Emerick Aubameyang a cassé son contrat qui le liait à Al-Qadsiah FC en Arabie saoudite pour revenir à l’OM, comme nous vous le révélions samedi dernier. L’international gabonais (77 sélections, 31 buts) vient de signer pour deux saisons avec le club phocéen et cela semble ravir tout le monde. «L’Olympique de Marseille est fier d’annoncer la signature de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant international gabonais s’est engagé cet après-midi avec le club olympien», dévoile le communiqué.

Supporters, direction, staff technique, et bien sur le principal intéressé, Aubameyang en personne, son retour fait consensus. Ses talents devant le but mais aussi son expérience du haut niveau et de la coupe d’Europe (plus de 100 matchs européens disputés) feront du bien à un effectif parfois sur courant alternatif la saison dernière, et encore jeune. Il sera notamment attendu en Ligue des Champions où l’OM espère briller et sortir sans encombre de la phase de championnat.

Un retour qui fait consensus

Son passage à Marseille durant la saison 2023/2024 est resté dans les mémoires. Après des premières semaines un peu difficiles, l’ancien joueur de Chelsea et d’Arsenal avait flambé, terminant l’exercice avec 30 buts en 51 matchs toutes compétitions confondues. Il avait même terminé meilleur buteur de la Ligue Europa mais aussi en larmes dans cette compétition où l’OM avait été sorti par l’Atalanta, futur vainqueur, en demi-finales. Seule éclaircie du club cette année-là, Aubameyang visera des objectifs toujours aussi élevés.

Si son retour fait l’unanimité, c’est une nouvelle aventure qui débute. L’effectif a beaucoup changé depuis son départ et, naturellement, il a pris de l’âge. La concurrence déterminera également son temps de jeu. Depuis son arrivée il y a six mois, Amine Gouiri a pris le pouvoir avec pas moins de 10 buts inscrits en 15 matchs de championnat, sans oublier la présence de Neal Maupay. Pierre-Emerick Aubameyang est prévenu, il y aura probablement plus de challenge qu’il y a deux ans.