OM : Aubameyang n’a pas peur de la concurrence

Un an après être parti, il est déjà de retour. Il faut croire que l’OM lui manquait car Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas hésité une seconde lorsque Pablo Longoria et Medhi Benatia lui ont soumis l’idée de revenir au sein du club phocéen. Le temps a (un peu) passé quand même et il débarque dans un effectif plus compétitif qu’avant. Vitinha n’est plus là par exemple. Désormais l’attaquant de pointe titulaire s’appelle Amine Gouiri, 10 fois buteur sur ses 15 matchs disputés en seconde partie de saison, et la concurrence s’annonce plus féroce pour l’international gabonais.

La suite après cette publicité

«Quand on est compétiteur, on vient pour s’imposer. Quand je suis arrivé à Arsenal, tout le monde pensait que j’étais là pour remplacer Lacazette et pourtant on a formé un super duo, répond l’intéressé. Je suis là pour aider le groupe à progresser, le plus important sera de tout donner, que ce soit Gouiri ou moi, le plus important c’est qu’on donne tout ensemble. À Saint-Étienne aussi, Brandao était arrivé et j’étais titulaire. Ça m’a boosté, surtout d’avoir quelqu’un qui a une réputation, on a envie de se surpasser, c’est la concurrence et ça pousse à être meilleur.»