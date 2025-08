OM : Pierre-Emerick Aubameyang dévoile le surnom qu’il donne à Mason Greenwood

Auteur d’une superbe première saison à l’OM (22 buts et 6 passes décisives en 36 matchs), Mason Greenwood aura encore l’occasion de gonfler ses stats avec un Pierre-Emerick Aubameyang à ses côtés dans les prochaines semaines. Le Gabonais semble d’ailleurs impatient de rencontrer l’Anglais, à qui il a déjà donné un surnom, comme révélé en conférence de presse ce vendredi.

La suite après cette publicité

«Je l’appelle le starboy, a confié Aubam ce vendredi. J’ai beaucoup aimé sa saison. Là, depuis qu’il a repris, il fait encore plus d’efforts donc ça annonce de belles choses. J’avais un coéquipier en Arabie Saoudite qui l’avait connu en Espagne et il me disait que c’était un phénomène, donc ce n’est pas nouveau.»