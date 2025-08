L’OM casse sa tirelire pour Igor Paixao

Tout Marseille l’attendait de pied ferme, et le voici. Il y a eu quelques jours de flottement, mais le dossier s’est finalement débloqué. Après être arrivé à l’aéroport de la cité phocéenne, Igor Paixao a foncé en direction de la Commanderie pour finaliser son transfert. La visite médicale satisfaite et les différentes sollicitations réglées, le Brésilien vient de signer son contrat en faveur de l’OM. Il devient par la même occasion la recrue la plus chère de l’histoire du club.

«Le Feyenoord a trouvé un accord avec l’Olympique de Marseille pour le transfert d’Igor Paixão. L’ailier brésilien de 25 ans était sous contrat avec le Feyenoord jusqu’à juin 2029, mais quittera immédiatement Rotterdam pour la ville côtière du sud de la France afin d’évoluer en Ligue 1», annonçait le club hollandais sur son site officiel en début de soirée. L’OM vient à son tour d’annoncer la nouvelle : «Igor Paixao rejoint l’Olympique de Marseille en provenance du Feyenoord Rotterdam». Comme nous l’affirmions il y a quelques jours, il a signé pour 5 ans, soit jusqu’en 2030.

Très attendu à Marseille

Il s’agit d’un renfort de poids. Si Paixao est le plus gros transfert de l’histoire de l’OM (35 M€), dépassant Vitinha (32 M€ en janvier 2023), c’est que les attentes sont nombreuses. Dès les premières rumeurs, les supporters marseillais ont encensé celui qui a animé pendant trois ans les ailes du Feyenoord. Au total, il aura inscrit 39 buts pour 29 passes décisives en 129 rencontres toutes compétitions confondues avec le club hollandais. De quoi offrir de belles promesses à sa nouvelle équipe.

Joueur phare de Feyenoord toutes ces années, le droitier de 25 ans est très attendu, notamment en Ligue des Champions où l’OM espère bien passer la phase de championnat sans encombre. Il faudra pourtant se monter un peu patient pour le voir en action puisqu’il est victime d’une petite blessure musculaire. Roberto De Zerbi prie pour l’utiliser dans les tout prochains jours et pourquoi pas dès le 15 août prochain à l’occasion du match d’ouverture de la Ligue 1, à Rennes.