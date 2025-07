Accord quasiment trouvé entre l’OM et Feyenoord pour Igor Paixão

L’Olympique de Marseille bosse toujours son mercato. Depuis le début de l’été, la direction phocéenne a décidé de rapidement agir sur le marché des transferts pour entamer la saison dans les meilleures conditions. Qualifié en Ligue des Champions, l’OM veut rapidement être compétitif et a donc mis les moyens pour. Dans ce sens, Angel Gomes et CJ Egan-Riley ont rapidement débarqué il y a quelques semaines. Dans la foulée, Marseille avait annoncé l’arrivée de Facundo Medina pour la modique somme de 22 millions d’euros.

Un début de mercato animé qui était encore loin d’être fini. Car la priorité du duo Benatia-Longoria reste de renforcer le secteur offensif de l’OM. Dans ce sens, nous vous révélions ce samedi matin que l’OM était tout proche de boucler l’arrivée, libre encore une fois, de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais, qui a quitté l’Arabie saoudite, a décidé de revenir à Marseille la saison prochaine. Mais ce n’était pas le seul dossier chaud de l’été pour l’OM. Depuis plusieurs semaines, Roberto De Zerbi a jeté son dévolu sur le Brésilien de Feyenoord Igor Paixão.

Le plus gros transfert de l’histoire de l’OM

Il y a quelques semaines déjà, nous vous révélions que l’OM avait déjà trouvé un accord avec l’ailier de 25 ans. Il fallait donc désormais convaincre Feyenoord de lâcher l’un de ses meilleurs joueurs tout en s’alignant sur les exigences du club néerlandais. Eh bien, après plusieurs semaines de négociations et une forte concurrence, l’OM se rapproche du but. Selon nos informations, les positions se sont rapprochées entre l’OM et Feyenoord Rotterdam pour le transfert de Paixão. Des détails restent à régler et les deux clubs vont essayer de boucler le deal la semaine prochaine.

L’OM pourrait débourser 35 millions d’euros bonus compris pour s’attacher ses services. Désormais, toutes les parties sont optimistes pour que ce dossier aille au bout. Le joueur signera ainsi dans la foulée son contrat jusqu’en 2030. C’est un très gros coup réalisé par l’OM dans ce mercato qui va donc pouvoir miser sur le talent de l’un des meilleurs joueurs d’Eredivisie. Il deviendra également le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM devant Vitinha (32 millions). Reste désormais à le voir s’illustrer sur les terrains. Mais il faudra attendre puisqu’il s’est blessé il y a quelques jours et ne sera pas apte avant quelques semaines encore.