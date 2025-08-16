Menu Rechercher
Real Betis : pas d’accord pour Nobel Mendy avec les Rangers

Par Sebastien Denis - Raphaël Raffray
Le transfert de Nobel Mendy aux Rangers est pour l’instant au point mort. Le club écossais et le Real Betis n’ont pas réussi à trouver un accord, laissant le jeune défenseur sénégalais de 21 ans dans l’attente. Le joueur reste ainsi en Espagne pour l’instant.

Ayant joué au Paris FC, Mendy a fait ses débuts avec le Real Betis le 6 janvier 2024 lors d’un match de Coupe du Roi. Il a ensuite contribué à la qualification du Betis pour la finale de la Ligue Europa Conférence, le 8 mai 2025, face à la Fiorentina. Et son avenir demeure donc aujourd’hui incertain. Affaire à suivre.

