Real Betis : pas d’accord pour Nobel Mendy avec les Rangers

Le transfert de Nobel Mendy aux Rangers est pour l’instant au point mort. Le club écossais et le Real Betis n’ont pas réussi à trouver un accord, laissant le jeune défenseur sénégalais de 21 ans dans l’attente. Le joueur reste ainsi en Espagne pour l’instant.

Ayant joué au Paris FC, Mendy a fait ses débuts avec le Real Betis le 6 janvier 2024 lors d’un match de Coupe du Roi. Il a ensuite contribué à la qualification du Betis pour la finale de la Ligue Europa Conférence, le 8 mai 2025, face à la Fiorentina. Et son avenir demeure donc aujourd’hui incertain. Affaire à suivre.