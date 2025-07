Mercato OM : où en est le bouillant dossier Igor Paixão ?

Si l’OM a bouclé ses premières recrues CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Facundo Medina et que le club phocéen s’active toujours sur le recrutement d’un défenseur central gaucher d’expérience, Medhi Benatia et les siens travaillent toujours d’arrache-pied pour trouver celui qui va remplacer Luis Henrique sur le flanc gauche marseillais. Comme nous vous l’avons révélé à plusieurs reprises, c’est bel et bien Igor Paixão qui fait office de priorité absolue depuis quelques semaines.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’OM ne ménage pas ses efforts. Entre des discussions directes avec l’agent du joueur, un déjeuner avec le père du joueur à Marseille, l’OM est sur tous les fronts dans cette opération. Mais c’est sans compter sur plusieurs obstacles. Si le joueur a d’ores et déjà donné son accord pour signer à l’OM comme nous vous l’avons déjà révélé, pour l’agent c’est plus flou.

Le double jeu étonnant de l’agent d’Igor Paixão

S’il a répété à plusieurs reprises au board marseillais qu’il veut que son joueur évolue à Marseille, ce dernier joue un double jeu étonnant. Si Leeds United suit depuis plusieurs semaines l’ailier brésilien comme nous vous le révélions déjà début juin, le représentant du joueur maintient le contact avec le promu en Premier League. Le club anglais, est depuis passé à la vitesse supérieure puisqu’il a d’ores et déjà formulé une offre fixe de 30 M€. L’agent d’Igor Paixão n’est pas en reste puisqu’il a également proposé le joueur à l’AS Roma qui part donc de très loin dans le dossier. Pas de quoi ébranler le club phocéen qui a formulé pour l’instant une offre égale à celle de Leeds United, même si celle de l’OM dispose de plusieurs atouts non négligeables.

Tout reste ouvert dans ce dossier où le Feyenoord a bien évidemment son mot à dire. Le club néerlandais, qui connait l’importance de l’international brésilien, n’entend pas faire de cadeau. Reste que chaque jour qui passe agace forcément de plus en plus les différents protagonistes du dossier. OM, Leeds United, AS Roma, Feyenoord ? Bien malin qui peut dire en ce samedi 26 juillet où évoluera Igor Paixão cette saison. Une chose est sûre, l’OM fait tout ce qu’il peut pour arracher le brésilien au club de Rotterdam.