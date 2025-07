Mercato : l’OM tient un accord avec Igor Paixão !

Orphelin de Luis Henrique parti à l’Inter Milan, l’Olympique de Marseille s’est mis en quête d’un ailier gauche. Si Noa Lang a été sondé et que le joueur était plutôt chaud à l’idée de rejoindre Marseille, c’est le Napoli qui est sur le point de rafler la mise.

La suite après cette publicité

Qu’à cela ne tienne, Medhi Benatia et la cellule de recrutement marseillaise se sont focalisés depuis plusieurs semaines sur le dossier Igor Paixão. Selon nos informations, il s’agit même de la piste prioritaire de l’OM à ce poste sur le mercato estival comme nous vous l’avons d’ailleurs révélé ce lundi dans notre live YouTube special mercato.

L’OM fait tout pour s’offrir Igor Paixão

Cet ailier international brésilien qui évolue au Feyenoord depuis 3 saisons a réalisé la saison la plus complète de sa carrière. Avec 18 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues avec le club néerlandais, l’ancien joueur de Coritiba a crevé l’écran. Ajoutez à cela des performances remarquées en Ligue des Champions (2 buts et 5 passes décisives), et vous avez le joueur idéal pour mettre le feu à l’Orange Vélodrome de Marseille.

La suite après cette publicité

Le club phocéen en est convaincu et fait tout actuellement pour boucler l’opération. L’OM tient déjà un accord avec Igor Paixão et a même formulé une première offre au club de Rotterdam, un prêt payant avec option d’achat immédiatement refusé. De son côté, le joueur de 25 ans, véritable accélérateur de jeu et très bon dans le un contre un, est convaincu du projet marseillais. Reste désormais à trouver un accord avec le Feyenoord Rotterdam, qui réclame 40 M€ pour laisser filer son joyau sous contrat jusqu’en juin 2029 et qui est également convoité par le Bayer Leverkusen et des clubs anglais.