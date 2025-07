La finale de la Coupe du Monde des Clubs électrise l’Europe, le bras de fer s’intensifie entre Gyökeres et ses dirigeants

La finale de la Coupe du Monde des Clubs emballe la presse

Le PSG peut s’offrir un véritable Bouquet Final comme le titre l’Equipe. Six semaines seulement après sa victoire en Ligue des Champions, Paris peut s’adjuger la première édition de la nouvelle version de la Coupe du Monde des Clubs, un véritable point final à une saison éblouissante où les hommes de Luis Enrique auront tout gagné. « Paris vole vers la victoire » ajoute Le Parisien, enthousiasmé par le parcours emballant du PSG dans cette compétition. A Chelsea il y a un homme pour qui cette finale revêt plus d’importance que les autres, c’est Christopher Nkunku. Formé au PSG, l’ailier est en difficulté à Chelsea et devra faire face à un été à ne pas rater pour l’Equipe. Acheté pour 60 millions d’euros à l’été 2023, l’international français devrait changer d’air, après avoir joué un mauvais tour à son ancien club comme Kingsley Coman en 2020 ?

La suite après cette publicité

Viktor Gyökeres en plein conflit avec son club

Le bras de fer entre Viktor Gyokeres et ses dirigeants continue. « L’échappée vers la victoire » pour le Mirror Sport pour imager la décision du buteur suédois de ne pas se présenter à la pré-saison du Sporting CP et ainsi forcer son départ vers Arsenal. Cependant, c’est une stratégie risquée, et dans les journaux portugais, on apprend que Frederico Varandas, le président du Sporting, n’entend pas se laisser forcer la main dans le dossier. « Gyokeres sous autorité disciplinaire » pouvons-nous lire dans O Jogo, Varandas ajoute même que si l’entourage du joueur croit que cela lui met la pression, non seulement il se trompe, mais il complique encore plus le départ du joueur. Il ajoute qu’il serait très à l’aise à avoir cette situation durant les trois dernières années de contrat de Gyokeres. Ambiance.

Mission mercato pour le Real Madrid

Au Real Madrid, les têtes sont basses et on se projette encore sur le mercato d’été pour renforcer l’équipe la saison prochaine. « 73 millions pour réfléchir » titre Marca, le gain accumulé lors de la Coupe du Monde des Clubs permettra aux Merengues de prospecter à des postes clé, notamment au milieu et en défense. D’ailleurs, en défense, c’était discuté, mais la presse espagnole l’affirme : Liverpool se fait à l’idée d’un départ d’Ibrahima Konaté. A un an de la fin de son contrat, les Reds redoutent un scénario à la Trent Alexander-Arnold l’été prochain, peut-être de quoi débloquer un transfert à bas-coût cet été.