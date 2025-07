L’ancien de l’OM et Annecy Jean-Jacques Ikonga est décédé

C’est une triste nouvelle annoncée par Annecy. Le club haut-savoyard a annoncé le décès de la légende du club Jean-Jacques Ikonga, à 91 ans. L’ailier était notamment passé par l’Olympique de Marseille et n’avait jamais caché son attachement au club phocéen.

«Le FC Annecy a la profonde tristesse d’annoncer le décès de Jean-Jacques Ikonga, joueur emblématique du club et champion de France Amateur en 1960. Ancien de l’OM, il a marqué l’histoire du FCA par son talent, son engagement et son humanité, avant de transmettre sa passion aux jeunes du club pendant plus de 15 ans. Véritable légende rouge et blanche, il restera à jamais dans nos cœurs. Nos pensées vont à son épouse Suzanne, à ses enfants et ses proches », explique Annecy dans son communiqué.