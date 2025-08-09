PSG : Nasser Al-Khelaïfi réagit à l’arrivée de Lucas Chevalier

C’est désormais officiel, le PSG tient sa première grosse recrue de l’été après avoir enrôlé le gardien international français, Lucas Chevalier (23 ans). Arrivé en provenance du LOSC, le gardien de but de 23 ans, qui portera le numéro 30, a signé un contrat avec le Club jusqu’en 2030. Et dans son communiqué, Nasser Al-Khelaïfi a livré quelques mots après l’arrivée du portier.

«Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Lucas Chevalier dans sa grande famille. Lucas est l’un des meilleurs gardiens de but en France et en Europe, et un renfort fantastique pour notre équipe - alors que nous continuons à bâtir sur le long terme, en misant toujours sur le collectif», indique le Président du Paris SG, sur le site officiel de son club.