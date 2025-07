Liverpool a disputé son premier match depuis le décès de Diogo Jota

C’est dans un contexte émotionnellement chargé que les Reds retrouvaient les terrains ce dimanche. 10 jours après la disparition soudaine et brutale de Diogo Jota et de son frère André Silva dans un accident de la route, Liverpool a battu Preston (3-1) pour ce qui était son premier match de préparation. Une rencontre précédée par une minute de silence, évidemment, en mémoire de l’attaquant portugais. Un joueur de Preston était également venu déposer une gerbe de fleurs au pied de la tribune des fans de Liverpool avant le coup d’envoi, tandis que le traditionnel chant «You’ll Never Walk Alone» avait un parfum particulier en tribunes au regard du contexte.

À la 20e minute (en référence au numéro de maillot de Diogo Jota), les supporters des deux équipes ont aussi respecté une minute d’applaudissement. Ce n’était que treize minutes plus tard que Conor Bradley venait ouvrir le score pour Liverpool (0-1, 33e). Darwin Nunez venait enfoncer le clou huit minutes après son entrée en jeu (0-2, 53e), et dédicaçait son but à Jota en reproduisant la fameuse célébration du Portugais mimant une partie de jeu vidéo. Lindsay a réduit l’écart pour les locaux en fin de match (1-2, 83e), mais Cody Gakpo a finalement assuré la victoire aux siens peu de temps après (1-3, 88e). Les Reds affronteront maintenant l’AC Milan, le 26 juillet, pour leur prochain match.