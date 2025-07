La réponse cinglante de Kylian Mbappé au Canard Enchaîné

C’est une petite bombe qui avait été lâchée par Le Canard Enchaîné ces dernières heures. Un peu moins d’un an après la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, on apprenait que les organisateurs ont souhaité intégrer quelques stars du sport français, à l’instar de Kylian Mbappé. Et selon l’hebdomadaire d’enquête, le buteur madrilène a préféré refuser la proposition du patron de l’organisation.

Kylian Mbappé s’était, en effet, vu proposer d’être l’un des derniers relayeurs masqués, qui devait remettre la torche à Zinedine Zidane. Mais l’attaquant aurait souhaité être le dernier porteur de la flamme. Une version totalement réfutée par Kylian Mbappé sur son compte X : «MDR 😂. Vous avez oublié de dire que je voulais aussi être le meneur de l’équipe de France de Basket, je pense…. J’étais juste au calme, en vacances à l’autre bout du globe. Aucune raison d’être dernier porteur de flamme vu que je n’ai aucune histoire avec les JO».