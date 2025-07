Amical : le Lens de Pierre Sage enchaîne contre Wolverhampton

Il faut se lever tôt, très tôt même, pour battre Lens cet été. Depuis le début de leur préparation, les Artésiens n’ont toujours pas perdu le moindre match, et ils ont même étiré leur belle série en s’imposant contre Wolverhampton ce mercredi soir (1-3). Wesley Saïd avait ouvert le score (60e), avant que Machado ne s’offre un doublé (69e, 83e).

Le seul but anglais du soir est à mettre au crédit de l’ancien Parisien Gonçalo Guedes. Tombeurs de Dunkerque (5-1) et Metz (2-1) lors de leurs deux derniers matchs, les hommes de Pierre Sage ont encore deux gros tests à venir : face à l’AS Roma et Leipzig. Ils entameront ensuite le championnat face à l’OL, un match qui aura un parfum particulier pour l’entraîneur artésien.