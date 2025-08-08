Menu Rechercher
Le PSG bloque Carlos Soler

Par Allan Brevi
Carlos Soler glisse sur les genoux pour célébrer un but avec le PSG @Maxppp

Villarreal a clairement désigné Carlos Soler (28 ans) comme sa priorité pour renforcer son entrejeu cet été. Le milieu espagnol, peu utilisé au PSG, est vu par Marcelino comme le profil idéal pour densifier le milieu de terrain, notamment après les départs de plusieurs cadres. Cependant, malgré une volonté ferme de boucler l’opération avant la fin du mercato, le dossier reste bloqué. Le club parisien, qui souhaite récupérer une indemnité satisfaisante pour un joueur sous contrat jusqu’en 2027, et n’ouvre pas encore la porte à un départ à prix réduit.

Cette situation agace du côté de Villarreal, où l’urgence monte après les pépins physiques en défense et le besoin de compenser le départ de Barry à Everton. Alors que le club espagnol continue de sonder le marché pour un défenseur central, ils espèrent également une avancée rapide dans le dossier Soler. Le PSG, de son côté, temporise, bien conscient de l’intérêt du club espagnol. Villarreal apprécie le profil de l’ancien international espagnol (14 sélections) notamment car il a déjà une grande expérience en Liga, où il a évolué à Valence de 2014 à 2022.

