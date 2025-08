Florian Thauvin attendu ce soir à Lens

Le transfert de Florian Thauvin vers le RC Lens n’est plus qu’une question d’heures. D’après nos informations, l’ancien Marseillais est attendu ce soir à l’aéroport de Lesquin à Lille vers 22h15. Il rejoindra ensuite Lens où il s’engagera dans les prochaines heures jusqu’en 2028.

La suite après cette publicité

La direction lensoise a trouvé un terrain d’entente avec l’Udinese pour un transfert estimé à 6 M€, comme nous vous en informions plus tôt dans la journée. Troisième champion du monde 2018 à faire son grand retour en France après Paul Pogba et Olivier Giroud, Thauvin prendra le rôle de leader d’attaque chez les Sang et Or cette saison.