Matchs Amicaux

Tensions autour du match amical Monaco-Inter

Par Allan Brevi
1 min.
Les joueurs de l'AS Monaco. @Maxppp
Monaco Inter Milan

Ce qui devait être un simple match de préparation entre l’AS Monaco et l’Inter Milan a pris une tournure polémique. À quelques heures de la rencontre prévue ce soir au stade Louis-II, le club monégasque a publié un communiqué interdisant formellement aux supporters de l’Inter de porter des maillots, écharpes ou tout autre signe distinctif aux couleurs nerazzurre. De plus, la zone extérieure du stade ne sera pas ouverte aux visiteurs, et tout déplacement en dehors de la « zone neutre » pourra entraîner une expulsion immédiate, voire des poursuites judiciaires.

Alessandro
No ma tutto a posto @AS_Monaco?
Voir sur X

Cette décision, pourtant communiquée en amont au club intériste, a rapidement enflammé les réseaux sociaux. De nombreux supporters de l’Inter ont exprimé leur incompréhension et leur colère, qualifiant cette mesure de discriminatoire. Le club italien envisagerait même de demander des explications officielles à l’AS Monaco selon Sport Mediaset. Un climat tendu qui contraste fortement avec l’esprit de convivialité attendu pour ce type de matchs estivaux.

Pub. le - MAJ le
