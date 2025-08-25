Kristjan Asllani quitte l’Inter Milan pour le Torino

Arrivé à l’Inter Milan à l’été 2022 en prêt avant d’être acheté pour 15,7 millions d’euros l’année suivante, Kristjan Asllani (23 ans) n’a pas su s’imposer du côté de la Lombardie. Le milieu défensif vient donc d’être envoyé en prêt du côté du Torino.

La suite après cette publicité

Le club piémontais a obtenu son prêt pour 1,5 million d’euros avec une option d’achat. Un joli renfort pour le Torino qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué : «Le Torino Football Club a le plaisir d’annoncer qu’il a acquis les droits sur les performances sportives du footballeur Kristjan Asllani du Football Club Internazionale Milano, sur la base d’un prêt avec la possibilité de l’acheter directement.»