Al-Nassr : début canon pour le duo João Félix - Cristiano Ronaldo !

Al-Nassr frappe fort et s’offre une victoire éclatante 4-0 face au Rio Ave FC dans un match de préparation marqué par l’entrée en scène prometteuse du tandem portugais. Pour son deuxième match sous ses nouvelles couleurs, João Félix a livré une prestation étincelante, enchaînant récupération, percussion et passe décisive pour Cristiano Ronaldo. Les deux stars du Portugal ont parfaitement combiné, lançant peut-être une nouvelle ère pour le club saoudien.

Titulaire en pointe, CR7 a encore prouvé qu’il restait insatiable, inscrivant un triplé dont un penalty, dans un stade portugais qu’il connaît bien. Avec un João Félix libre et inspiré derrière lui, au poste de numéro 10, l’attaque d’Al-Nassr gagne une nouvelle dimension. Ce duo portugais, redoutable de complicité, pourrait bien faire des ravages cette saison en Saudi Pro League. Par ailleurs, Ronaldo avait évoqué la sélection nationale du Portugal pour convaincre Félix de rejoindre l’Arabie saoudite. Et si cette complicité perdure, elle pourrait bien être sous le feu des projecteurs lors de la Coupe du Monde 2026.