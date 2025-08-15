Le coach de Séville s’enflamme pour Roberto De Zerbi

Nommé cet été sur le banc du Séville FC, Matías Almeyda n’a pas manqué de saluer le travail de Roberto De Zerbi en conférence de presse. Pour le nouveau technicien andalou, la donne est simple : l’entraîneur marseillais est le meilleur du monde. «Pour moi, le meilleur entraîneur au monde, que j’ai récemment affronté, c’est celui de Marseille», a lancé Almeyda ce vendredi, à deux jours de ses débuts avec Séville contre l’Athletic Bilbao (ce dimanche à 19h30).

«C’est le meilleur entraîneur du monde. Parce que nous regardons tous les résultats, mais je m’intéresse au football et à ce qu’il développe. Je l’aime beaucoup et je l’ai beaucoup étudié. J’ai joué trois fois contre lui. Et chaque fois que je fais match nul ou que je gagne contre lui, je suis très heureux», a ajouté l’ancien milieu de terrain. L’intéressé appréciera.

