Le groupe de l’OL pour le déplacement à Lens

La Ligue 1 fait son grand retour. Si le Stade Rennais affronte l’Olympique de Marseille, ce vendredi soir, pour ouvrir le bal, l’OL a de son côté rendez-vous en terres lensoises samedi à 17h. Pour cette rencontre, le club rhodanien vient d’ailleurs de publier le premier groupe de sa saison.

La suite après cette publicité

Une liste de 21 joueurs où on retrouve notamment les nouvelles recrues (Kluivert, Sulc, Morton, Karabec…) mais également les cadres expérimentés (Tagliafico, Tolisso). Mikautadze est également bien présent, tout comme Fofana, largement convoité lors de cette période estivale.

Suivez cette rencontre sur DAZN avec l’offre Ligue 1+