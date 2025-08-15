Menu Rechercher
Ligue 1

Le groupe de l’OL pour le déplacement à Lens

Par Josué Cassé
1 min.
Tolisso @Maxppp

La Ligue 1 fait son grand retour. Si le Stade Rennais affronte l’Olympique de Marseille, ce vendredi soir, pour ouvrir le bal, l’OL a de son côté rendez-vous en terres lensoises samedi à 17h. Pour cette rencontre, le club rhodanien vient d’ailleurs de publier le premier groupe de sa saison.

Olympique Lyonnais
🦁 Notre groupe pour la première journée de @Ligue1 2025/2026, ce samedi à Lens 👊🔴🔵

#RCLOL
Une liste de 21 joueurs où on retrouve notamment les nouvelles recrues (Kluivert, Sulc, Morton, Karabec…) mais également les cadres expérimentés (Tagliafico, Tolisso). Mikautadze est également bien présent, tout comme Fofana, largement convoité lors de cette période estivale.

Ligue 1
Lyon

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
