Qui est Albert Sanchez, le nouvel entraîneur de Dunkerque venu du FC Barcelone

C’est un nouveau pari que tente Dunkerque. Après la fin d’aventure prématurée avec Gonçalo Feio, le club vient de confier son banc de touche à Albert Sanchez. C’est lui qui devra assurer la suite de Luis Castro, parti du côté de Nantes en fin de saison dernière après avoir emmené l’équipe jusqu’en play-offs de Ligue 2, et en demi-finale de Coupe de France. L’héritage sera lourd à porter, d’autant que le groupe a souffert après le passage de la tornade Feio, parti après trois semaines seulement. Pour sa première véritable expérience en tant qu’entraîneur d’une équipe première professionnelle, l’Espagnol est servi mais il ne sort pas de n’importe où non plus puisqu’il vient de passer 4 ans au FC Barcelone. C’est d’ailleurs pour cela que Demba Ba est allé le chercher.

Cet ancien milieu de terrain a vite consacré sa carrière à entraîner plutôt qu’à jouer. Après des passages au Koweït au Qadsia Sporting Club puis à Al-Fateh en Arabie Saoudite où il a dirigé deux matchs, Sanchez est reparti vers son premier amour : le Barça. Supporter depuis son enfance, il se voit confier un premier poste d’adjoint d’Oscar Lopez avec les U19 en 2021 pour aboutir à un doublé coupe-championnat. Il devient alors le bras droit de Rafa Marquez pendant deux ans avec la réserve des Blaugranas. Après le départ du Mexicain à l’été 2024 et fort des bons résultats obtenus (l’équipe a frôlé la promotion en 2e division), c’est assez logiquement que la direction lui a confié les rênes du Barça Atlétic.

L’ADN Barça dans le sang

«Ce que le club m’a transmis, c’est la confiance, la connaissance du modèle, des joueurs, du style, le fait que je suis un entraîneur avec l’ADN du Barça… Ce sera ma quatrième saison ici. C’est ce qui a le plus pesé dans cette décision. La direction me considère prêt», expliquait le formateur lors de sa nomination, qui en a étonné plus d’un observateur. Des noms plus ronflants avaient été évoqués. Il se voulait être dans la continuité de son prédécesseur. «Plus que le système de jeu, le style, l’idée et la philosophie resteront les mêmes : une équipe qui maîtrise le ballon, dynamique, qui cherche à le récupérer le plus rapidement possible.» Sauf que rien ne va se passer comme espéré.

Le 4-3-3 que le coach de 38 ans propose ne fonctionne pas. Son équipe ne remporte que deux des 14 premiers matchs de championnat (4 défaites et 8 nuls). En décembre, Sanchez est même suspendu 4 matchs après avoir insulté le 4e arbitre d’une rencontre face au Celta. Les semaines passent et les mauvais résultats s’enchaînent, en plus de prestations toujours plus ternes. Le rappel de certains joueurs promus en équipe première comme Toni Fernández ne change rien. La position du coach devient même désespérée lorsqu’il est à nouveau expulsé en février après un nouveau revers, face à Zamora cette fois-ci. Son discours, souvent nourri d’excuses et de circonstances atténuantes, ne passe plus non plus.

L’aventure tourne court avec la réserve du Barça

«Nous ne méritions pas de perdre à cause de l’attitude et de notre jeu. J’ai un sentiment de rage. Nous savions dans quel match nous allions nous retrouver et c’est ce qu’il s’est passé. Ils ont profité d’une erreur de notre part.» La défaite contre Arenteiro lui sera fatale. Albert Sánchez est remercié fin février avec un bilan terrible de 4 victoires en 25 matchs (13 nuls, 8 défaites). Il s’agit désormais de sauver l’équipe de la relégation, ce que Sergi Milan ne parviendra pas à faire, malgré des résultats en légère hausse et un vestiaire plus heureux. Pour un point, le Barça est relégué à l’étage inférieur, en 4e division. Le club n’en fait pas un drame. Ce n’est pas la première fois que cela lui arrive mais l’écart sera forcément plus conséquent avec l’équipe première et certains jeunes préfèrent s’en aller pour jouer à plus haut niveau.

Cette expérience fut un échec pour le nouvel homme fort de l’USLD. Il est tout de même resté au Barça, bougé en interne au sein de la structure technique du centre de formation. «Ce fut un honneur d’avoir consacré ces quatre années au club de ma vie. De plus, avoir la chance d’entraîner le Barça Atlètic a été un rêve devenu réalité. Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont fait confiance durant ces années. Je garde un souvenir particulier des deux merveilleuses années d’apprentissage aux côtés de Rafa Márquez et de la superbe saison partagée avec Óscar López», a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux avant de rejoindre le nord de la France où un autre défi l’attend. Peut-être pas si différent que cela puisqu’il aura pour mission de prôner un jeu offensif avec de jeunes éléments. L’ADN Barça en somme.