Le FC Barcelone commence à avoir un gros problème avec les pépites de La Masia

La nouvelle fournée de pépites de La Masia est particulièrement prometteuses. Il faut dire qu’il y a quelques semaines seulement, l’équipe U19 du club entraînée par l’ancien latéral Juliano Belletti a remporté l’UEFA Youth League, l’équivalent de la Ligue des Champions de sa catégorie d’âge. Et forcément, Hansi Flick suit de très près tous ces jeunes joueurs qui ont brillé sur les pelouses européennes, comme Toni Fernandez, Guille Fernandez et Jofre Torrents. Il est aussi tombé sous le charme de Pedro Fernandez alias Dro, ailier de 17 ans seulement, qui a même marqué lors de ses débuts face au Vissel Kobe en amical dimanche dernier.

Des jeunes qui vont donc avoir une opportunité de suivre les pas de Pau Cubarsi, Hector Fort, Lamine Yamal ou Gerard Martin et se faire une place plus ou moins importante en équipe première. Seulement, s’il y a beaucoup de success stories qui ont eu lieu ces derniers temps avec les jeunes issus de l’académie barcelonaise, il y a aussi des joueurs qui ont préféré faire leurs valises. Entre concurrence accrue et places chères en équipe première, et offres souvent plus intéressantes financièrement ailleurs, plusieurs jeunes du Barça ont décidé de partir depuis la fin de la saison, à l’image d’Arnau Pradas, Pau Prim, Unai Hernandez ou Aleix Garrido.

La direction s’inquiète

Et en ce moment, il y a un nouveau joueur qui pourrait quitter la Catalogne. C’est Jan Virgili, attaquant de 19 ans très prometteur et qui avait tapé dans l’œil d’Hansi Flick lors de ces premiers entraînements de l’été. Considéré comme un joueur capable d’avoir un rôle avec les A et avec un potentiel supérieur à celui des noms cités ci-dessus, il a décidé de partir. Il faut dire que pour l’instant, le Barça ne lui garantit pas une place en équipe première, et ne lui propose qu’une place avec l’équipe B qui vient de descendre de la troisième division à la quatrième division. Un niveau qu’il estime trop bas pour poursuivre sa progression.

Tout indique qu’il devrait quitter le club pour signer à Majorque, en Liga. Le Barça veut le retenir et le convaincre en lui expliquant qu’Hansi Flick l’apprécie et qu’il donne souvent sa chance aux jeunes, mais la décision du joueur semble être prise. Un cas qui crispe clairement la direction. Le problème dans cette histoire, c’est qu’elle risque de se reproduire, puisqu’avec la relégation du Barça Atletic et le passage de la D3 à la D4, de nombreux jeunes vont préférer partir que de jouer au quatrième échelon du football espagnol. La D3 restait une ligue compétitive et avec un fonctionnement pratiquement professionnel (malgré un statut semi-pro), mais le niveau baisse drastiquement en D4, et ça risque de coûter cher aux Blaugranas…