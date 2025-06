FC Barcelone : La Masia se fait dépouiller !

La Masia est de retour. Après quelques années pendant lesquelles le centre de formation blaugrana n’a pas forcément sorti de gros joueurs, l’équipe première du club catalan est de nouveau portée par de nombreux produits de l’académie barcelonaise. Lamine Yamal, Marc Casado, Gavi, Fermin Lopez, Pau Cubarsi ou Alejandro Baldé pour n’en citer que quelques-uns. Et les générations qui arrivent s’annoncent tout aussi intéressantes, à l’image de l’équipe U19 qui a remporté l’UEFA Youth League cette saison, l’équivalent de la Ligue des Champions pour cette catégorie d’âge. Autant dire qu’à Barcelone on se frotte les mains et on se tourne vers l’avenir avec un certain optimisme. Mais les formateurs barcelonais risquent aussi d’être victimes de leurs succès…

La suite après cette publicité

Effectivement, ces derniers mois, de nombreux gros clubs européens - et pas que - veulent s’offrir les pépites barcelonaises de demain. Il faut dire que le Barça est rarement en position de force dans ces dossiers, puisque le club a pour politique interne de ne pas offrir des salaires ni des avantages démesurés à ses plus jeunes joueurs, sauf exceptions évidentes comme Lamine Yamal. D’autres clubs peuvent donc convaincre ces jeunes relativement facilement avec des émoluments relativement élevés, et la promesse d’une place en équipe première assez rapidement. L’été dernier, Marc Guiu avait par exemple décidé de s’envoler pour Chelsea. Et ces derniers temps, les exemples se sont multipliés.

La suite après cette publicité

Des pertes sportives et financières

Arnau Pradas, ailier dribbleur et déséquilibrant de 19 ans et un des principaux artisans du titre en Youth League, va ainsi quitter le club comme l’indique Sport. Son destin n’est pas encore connu mais il a de nombreuses propositions en Europe, et il a déjà fait savoir au Barça qu’il ne prolongerait pas son contrat qui expire en fin de mois. Son coéquipier Hugo Alba, attaquant de 19 ans, va lui signer à Belgrade. Aleix Garrido, capitaine de l’équipe B, va rejoindre Eibar, refusant lui aussi de prolonger. Plus tôt cette saison, Unai Hernandez, alors capitaine du Barça B, s’était engagé à Al-Ittihad en Arabie saoudite, alors que Pau Prim, autre milieu considéré comme très prometteur, devrait rejoindre Al-Sadd au Qatar. Un problème ennuyeux sur le plan sportif - un joueur comme Marc Guiu aurait sûrement eu quelques opportunités cette saison - mais pas que.

Il est évident que tous ces joueurs n’auraient pas forcément eu une place en équipe première sur la durée, mais dans la plupart des cas, même s’il y a parfois quelques petits chèques qui sont récupérés, le Barça passe à côté d’une possible vente intéressante. On le sait, quelques matchs en équipe première peuvent parfois faire grimper la valeur d’un joueur de façon conséquente, tout comme certains joueurs ont des clauses libératoires qui s’activent au bout d’un certain nombre de matchs en A. Si Unai Hernandez avait joué quelques matchs sous les ordres d’Hansi Flick, le Barça aurait sûrement pu en tirer plus que 4,5 millions d’euros. Que ces jeunes partent si tôt est donc un véritable souci. Mais ce qui est sûr, c’est que la direction du club catalan, convaincue que les tous meilleurs espoirs feront le choix de rester malgré le volet financier, ne veut pas revoir sa politique de contrats avec les jeunes. Avis aux intéressés, il y a des bonnes affaires à La Masia !